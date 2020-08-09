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Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала

00:12 - Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала
Барселона – Наполи / твиттер УЕФА

Состоялись заключительные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых стали известны все клубы, которые продолжат борьбу в самом престижном европейском турнире.

Бавария во второй раз разгромила Челси, а Барселона уверенно победила Наполи в заключительных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв Наполи в матче с тремя скандальными голами

Пары 1/4 Лиги чемпионов:

Аталанта – ПСЖ.

РБ Лейпциг – Атлетико.

Манчестер Сити – Лион.

Барселона – Бавария.

Напомним, первый четвертьфинал Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа, РБ Лейпциг – Атлетико – 13 августа, Барселона – Бавария – 14 августа, а Манчестер Сити – Лион – 15 августа.

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