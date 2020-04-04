Лига чемпионов может остаться незавершенной – известна причина

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о возможном возобновлении еврокубков после вынужденной паузы в соревнованиях.

"Возможно, мы продолжим соревнования в текущем режиме или проводить их на нейтральном поле. Таким образом, можно провести полуфиналы и финал турниров. Все должно закончиться 3 августа, и Лига чемпионов, и Лига Европы. Ситуация чрезвычайная. Мы можем играть в те же даты, что и в лигах, нужно быть гибкими. Если кризис прекратится, мы начнем быстрее.

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Единственным неправильным решением было бы играть, когда что-то угрожает здоровью игроков, болельщиков и арбитров. Но если это безопасно и здоровью не угрожает, я не вижу проблем. Спорт приносит энергию, нам нужен спорт. Люди нервничают и волнуются. Футбол – это важная часть жизни людей, даже если суперзвезды на текущий момент – врачи и медсестры.

У нас есть несколько планов возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы в мае, июне, июле или если мы не будем доигрывать турниры. Существует рабочая группа между УЕФА, лигами и клубами. Но если власть не позволит нам играть, мы не сможем. Мы зависимы от национальных правительств. В любом случае, лучше проводить матчи за закрытыми дверями и на телевидении, ведь футбол – это то, чего хотят люди", – цитирует Чеферин издание ZDF.

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