Лига чемпионов, квалификация

Динамо Минск – Лудогорец – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Джимет, 54, Педро Игор, 62 – Эрик Маркус, 61, Биле, 101

Линфилд – Шелбурн – 1:1 (первый матч (0:1)

Голы: Шилдс, 45+3 – Угол, 25

Соперник Карабаха определялся в противостоянии между командами из Ирландии и Северной Ирландии. Шелбурн дома одержал минимальную победу, а сегодня еще и сумел забить на выезде. Впрочем, еще до перерыва Линфилд сравнял, но вскоре после нее остался в меньшинстве из-за удаления Холла (64 минута). Создать чудо хозяевам не удалось, дальше шагает Шелбурн.

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Лудогорец тоже приехал на условно выездной матч (играли в Венгрии), имея минимальное преимущество после победы в Болгарии. Бывшие подопечные Игора Йовичевича выиграли первый тайм благодаря голу Эрика Маркуса, однако после перерыва умудрились растранжирить преимущество. Гол+пас Мостафы Джимета и гол Педро Игора оставили надежду минскому Динамо, переведя противостояние в овертайм. Там белорусы продержались чуть больше десяти минут – в конце концов, гол Эрика Биле вывел Лудогорец в следующий раунд квалификации, где его ждет хорватская Риека.