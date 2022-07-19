Во вторник, 19 июля, стартовал второй квалификационный раунд ЛЧ 2022/23. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2022/23, второй квалификационный раунд. Первые матчи

Лудогорец – Шемрок Роверс – 3:0

Голы: Сотириу, 26, 35, Тьяго, 90+4

Митьюлланд – АЕК Ларнака – 1:1

Голы: Святченко, 84 – Дюрчо, 81

Линфилд – Будё-Глимт – 1:0

Гол: Миллар, 83

Динамо Загреб – Шкупи – 1:1 (LIVE)

В Разграде встречались чемпионы Болгарии и Ирландии – Лудогорец принимал Шемрок Роверс. В стартовом составе хозяев вышел украинец Игорь Пластун, а его команда еще до перерыва забила дважды. Оба мяча в свой актив записал нападающий Пьерос Сотириу, а еще один гол киприота отменил арбитр. Уже в компенсированное ко второму тайма время болгары оформили и третий гол. 3:0 – Лудогорец сделал весомую заявку на проход в следующий раунд.

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Митьюлланд с Эриком Святченко принимал АЕК из Ларнаки. Именно датский центральный защитник украинского происхождения на 84-й минуте сравнял счет. Буквально перед этим гости забили усилиями Дюрчо. 1:1 – все решится на Кипре.