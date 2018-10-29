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Лига чемпионов: Ливерпуль разгромил Црвену Звезду, ПСЖ на последних секундах спасся в матче с Наполи

24 октября 23:55 374 Читати українською
Лига чемпионов: Ливерпуль разгромил Црвену Звезду, ПСЖ на последних секундах спасся в матче с Наполи
Мохамед Салах / фото из соцсетей

Завершились матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА в группе С. Ливерпуль победил, Наполи и ПСЖ сыграли вничью.

Пари Сен-Жермен на своем поле принимал Наполи. Гости активно начали матч и заслуженно открыли счет усилиями Лоренцо Инсинье. После перерыва уже ПСЖ заиграл острее и это дало результат на 61-й минуте, когда Марио Руй срезал мяч в собственные ворота. Казалось, Мертенс вырвал победу для Наполи, но Анхель Ди Мария сравнял счет перед самым финальным свистком.

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Ливерпуль дома не оставил шансов Црвене Звезде. Фирмино на 20-й минуте открыл счет, а Салах еще до перерыва удвоил преимущество "красных". Во второй половине встречи все тот же Салах забил свой 50-й гол за Ливерпуль, реализовав пенальти. Еще один 11-метровый удар не реализовал Мане, но впоследствии сенегалец сумел отличиться с игры.

После этого тура Ливерпуль возглавил турнирную таблицу группы С, имея в своем активе 6 очков. Наполи отстает от "красных" на один зачетный пункт. ПСЖ идет на третьей позиции, а Црвена Звезда замыкает квартет.

Лига чемпионов 2018/2019, 3-й тур, группа С

ПСЖ – Наполи – 2:2

Голы: Руй, 61, Ди Мария, 90+2 – Инсинье, 29, Мертенс, 77

Ливерпуль – Црвена Звезда – 4:0

Голы: Фирмино, 20 Салах, 45, 51 (пенальти), Мане, 80

Нереализованный пенальти: Мане, 77

Лига чемпионов3 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Наполи: Среда 24 октября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 2
Наполи
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