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УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20

15:40 678 Читати українською
УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20
Лига чемпионов 2019/20: как доиграют турнир

Еврокубковый сезон продолжится после двухмесячной паузы. Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы доигрывают летом.

УЕФА решил возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы после преодоления эпидемии коронавируса. Еврокубки доигрывают в обычном формате, сдвинув решающие стадии на июнь. Финал Лиги чемпионов теперь запланирован на 27 июня, а Лиги Европы – на 24, сообщает Ш

Такое решение руководство УЕФА приняло во время видеоконференции с участием представителей 55 ассоциаций, а также делегатов от Ассоциации европейских клубов и FIFPro. Перенос Евро-2020 позволит полноценно завершить сезон летом.

Евро-2020: УЕФА принял официальное решение о переносе турнира

Напомним, что из-за резкого распространения коронавируса в Европе УЕФА на прошлой неделе приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы на стадиях 1/8 финала. Шахтер в первом матче одержал выездную победу над Вольфсбургом и сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу ЛЕ.

По слухам, УЕФА готовил революционную формулу для своевременного завершения европейских клубных турниров, однако в итоге принял более очевидное решение – доиграть сезон в нормальном формате, перенеся Евро.

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Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнира
14:35
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УЕФА Главное Лига чемпионов Лига Европы
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