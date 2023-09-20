Лига чемпионов 2023/24, 1-й тур, группа Е

Фейєноорд – Селтик – 2:0

Голы: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76

Удаление: Лагербильке, 64 (Селтик, вторая желтая карточка), Хольм, 68 (Селтик, красная карточка)

Нереализованный пенальти: Пайшау, 65

Лацио – Атлетико – 1:1

Голы: Проведель, 90+5 – Барриос, 29

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Фейеноорд в драматическом матче одолел Селтик. Довольно равный первый тайм завершился голом в раздевалку от Стэнгса – великолепное исполнение штрафного заставляло Брендана Роджерса срочно что-то придумывать. Лагербильке, однако, сломал планы своего тренера, когда после перерыва заработал вторую желтую карточку и "привез" пенальти, оставив "кельтов" в меньшинстве. Пайшау простил гостей, не сумев с отметки переиграть Джо Харта.

Уже через три минуты Хольм выполнил грязный подкат и... "их осталось девять". Фейеноорд сразу же воспользовался численным преимуществом и удвоил счет, но гол был отменен из-за офсайда. Однако дожать обескровленного соперника было вопросом времени, что и сделал Джаханбахш за 15 минут до конца матча. В конце встречи нидерландцы забили еще раз, но снова гол был незасчитан.

В еще одном матче Атлетико на выезде не удержал победу над Лацио. Барриос в середине тайма решил стрельнуть с дальней дистанции и благодаря рикошету сфера влетела в сетку, выведя "матрасников" вперед. Хозяева имели значительное преимущество до перерыва, но воплотить его в забитый мяч не смогли.

После отдыха мадридцы значительно прибавили, помня чего стоит расслабленность и недооценка соперника (в последнем туре Ла Лиги подопечные Симеоне были сенсационно разгромлены Валенсией нашего Романа Яремчука). Иммобиле мог сравнивать, но на пути круглого стал кипер мадридцев. Впоследствии уже Мората попал в стойку ворот римлян после добивания. Катальди в добавленное время мог спасать свою команду – Облак стеной стоял в рамке. Но завоевать три очка Атлетико в этот вечер было не суждено – на пятой добавленной минуте голкипер Лацио, который прибежал в штрафную, откликнулся на передачу партнера и головой вбил сферу в сетку.

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