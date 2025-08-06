Лига чемпионов, квалификация, 3 раунд

Кайрат – Слован Братислава – 1:0

Гол: Сатпаев, 90 (п)

Удаление: Ибрагим, 65 (вторая желтая, Слован)

Зальцбург – Брюгге – начало в 20:00

Лудогорец – Ференцварош – начало в 20:30

Лех Познань – Црвена Звезда – начало в 21:30

Фейенорд – Фенербахче – начало в 22:00

Ницца – Бенфика – начало в 22:00

В состав гостей есть аж два украинца. Впрочем, ни Даниил Игнатенко, ни Николай Кухаревич не могут похвастаться большим количеством игровой практики. Вот и сегодня они начали в запасе, а на поле появились одновременно – на 82 минуте. Слован тогда уже был в меньшинстве, поэтому нашим землякам было трудно продемонстрировать что-то яркое. Однако Игнатенко суждено было стать антигероем. При чем далеко не факт, что он виноват. Арбитр Сердар Гезюбююк назначил пенальти якобы за фол Даниила против россиянина в составе хозяев, хотя в той ситуации хотя бы контакт разглядеть крайне трудно. Сатпаев с 11-ти метров пробил точно. Наставник Слована Владимир Вайсс так злился из-за решения рефери, что тоже получил красную.

В целом же можем констатировать, что Кайрат на протяжении всего матча владел инициативой, которая в последние полчаса была более чем заметной. Моментов у ворот словацкой команды было многовато, но казахи распоряжались ими очень плохо. Даже не скажешь, что братиславцев спасал голкипер. Мячи чаще просто летели мимо ворот. А когда на 90+7 наконец удалось забить с игры, Рикардиньо просто "украл" гол у своей команды, находясь в офсайде, зачем-то коснулся мяча, который и без того летел в ворота. Поэтому без помощи арбитра вполне все могло завершиться без голов.