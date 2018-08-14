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Лига чемпионов, квалификация: Селтик вылетает от АЕКа, Астана Григорчука покидает турнир

22:57 90 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Селтик вылетает от АЕКа, Астана Григорчука покидает турнир
Лига чемпионов, квалификация: Селтик вылетает от АЕКа, Астана Григорчука покидает турнир

Завершились очередные ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Динамо Загреб минимально обыграло Астану Романа Григорчука и проходит в раунд плей-офф.

Видеотон и Мальме закончили игру нулевой ничьей, но венгры проходят дальше благодаря забитому голу на выезде.

Фенербахче и Бенфика тоже расписали ничью, но в предыдущем матче сильнее были португальцы.

Селтик уступил АЕКу со счетом 1:2 и покидает турнир.

Динамо победило Славию и пробилось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

Динамо Загреб – Астана – 1:0

Гол: Гавранович, 74

Видеотон – Мальме – 0:0

Фенербахче – Бенфика – 1:1

Голы: Потук, 45 – Фернандес, 26

АЕК – Селтик – 2:1

Голы: Галу, 6, Левая, 50 – Синклер, 78

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Фенербахче - Бенфика: Вторник 14 августа 2018

Фенербахче
Матч окончен
1 : 1
Бенфика
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