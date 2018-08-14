Лига чемпионов, квалификация: Селтик вылетает от АЕКа, Астана Григорчука покидает турнир

Завершились очередные ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".
Динамо Загреб минимально обыграло Астану Романа Григорчука и проходит в раунд плей-офф.
Видеотон и Мальме закончили игру нулевой ничьей, но венгры проходят дальше благодаря забитому голу на выезде.
Фенербахче и Бенфика тоже расписали ничью, но в предыдущем матче сильнее были португальцы.
Селтик уступил АЕКу со счетом 1:2 и покидает турнир.
Динамо победило Славию и пробилось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи
Динамо Загреб – Астана – 1:0
Гол: Гавранович, 74
Видеотон – Мальме – 0:0
Фенербахче – Бенфика – 1:1
Голы: Потук, 45 – Фернандес, 26
АЕК – Селтик – 2:1
Голы: Галу, 6, Левая, 50 – Синклер, 78