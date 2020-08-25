Лига чемпионов, квалификация: ПАОК одолел Бешикташ и стал потенциальным соперником Динамо – экс-киевлянин отдал ассист

В рамках второго квалификационного раунда Бешикташ уступил ПАОКу, а Црвена Звезда одолела Тирану. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2020/21, второй квалификационный раунд

ПАОК – Бешикташ – 3:1

Голы: Цолис, 7, 24, Пелкас, 30 – Ларин, 37

Нереализованый пенальти: Акпом, 41

Тирана – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Томане, 62

Греки начали поединок очень активно, и уже на 7 минуте Цолис классным ударом в девятку открыл счет в матче. Чуть позже тот же Цолис замкнул передачу Акпома и удвоил преимущество ПАОКа, а еще через 6 минут Пелкас довел счет до разгромного.

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Бешикташ один гол отыграл: после великолепной передачи Ленса Ларин без проблем замкнул мяч в ворота. Греки могли снова сделать счет разгромным еще до перерыва, однако Акпом не реализовал пенальти. А во второй половине Бешикташ так и не смог забить и вылетел из Лиги чемпионов с двумя экс-динамовцами – в составе турецкого клуба, кроме Ленса, сыграл Вида.

Видео ассиста Ленса:

Во втором матче Црвена Звезда минимально обыграла Тирану. Первый тайм прошел достаточно ровно, а после перерыва сербы вышли вперед в счете: Томане без проблем переправил подачу Катая с углового. После этого Црвена Звезда не дала сопернику шансов отыграться и добыла путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Добавим, что жеребьевка следующей стадии состоится скоро – 31 августа, а ПАОК стал потенциальным соперником Динамо в третьем квалификационном раунде.

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