Лига чемпионов, квалификация: ПАОК одолел Бешикташ и стал потенциальным соперником Динамо – экс-киевлянин отдал ассист

Лига чемпионов 2020/21, второй квалификационный раунд
ПАОК – Бешикташ – 3:1
Голы: Цолис, 7, 24, Пелкас, 30 – Ларин, 37
Нереализованый пенальти: Акпом, 41
Тирана – Црвена Звезда – 0:1
Гол: Томане, 62
Греки начали поединок очень активно, и уже на 7 минуте Цолис классным ударом в девятку открыл счет в матче. Чуть позже тот же Цолис замкнул передачу Акпома и удвоил преимущество ПАОКа, а еще через 6 минут Пелкас довел счет до разгромного.
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Бешикташ один гол отыграл: после великолепной передачи Ленса Ларин без проблем замкнул мяч в ворота. Греки могли снова сделать счет разгромным еще до перерыва, однако Акпом не реализовал пенальти. А во второй половине Бешикташ так и не смог забить и вылетел из Лиги чемпионов с двумя экс-динамовцами – в составе турецкого клуба, кроме Ленса, сыграл Вида.
Во втором матче Црвена Звезда минимально обыграла Тирану. Первый тайм прошел достаточно ровно, а после перерыва сербы вышли вперед в счете: Томане без проблем переправил подачу Катая с углового. После этого Црвена Звезда не дала сопернику шансов отыграться и добыла путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Добавим, что жеребьевка следующей стадии состоится скоро – 31 августа, а ПАОК стал потенциальным соперником Динамо в третьем квалификационном раунде.
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