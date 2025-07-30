Лига чемпионов, квалификация. Раунд 2, ответные матчи

Карабах – Шелбурн – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Мартин, 44 (авт)

Незабитый пенальти: Кади, 68 (Карабах)

Мальме – РФШ – начало в 20:00 (первый матч – 4:1)

Стяуа – Шкендия – начало в 20:30 (первый матч – 0:1)

Лудогорец – Риека – начало в 20:30 (первый матч – 0:0)

Маккаби Т-А – Пафос – начало в 21:00 (первый матч – 1:1)

Панатинаикос – Рейнджерс – начало в 21:00 (первый матч – 0:2)

Ференцварош – Ноа – начало в 21:00 (первый матч – 2:1)

Брейдаблик – Лех – начало в 21:30 (первый матч – 1:7)

Зальцбург – Бранн – начало в 21:45 (первый матч – 4:1

Серветт – Виктория Пльзень – начало в 22:00 (первый матч – 1:0)

Первый матч вечера не имел особой интриги, ведь Карабах еще на выезде добыл преимущество в три гола. Дома азербайджанцы тоже владели безапелляционным преимуществом, но забить так и не удосужились – за них это сделал защитник Шелбурна Джон Мартин. Шанс удвоить преимущество с пенальти упустил Кади, вместо которого впоследствии на поле появился Алексей Кащук. Украинец, кстати, забивал в первой встрече этих команд, но ни гол, ни отсутствие опасности за результат не убедили тренера Карабаха выделить ему больше игрового времени, снова крохи. Следующим соперником азербайджанцев станет либо Шкендия, либо Стяуа.