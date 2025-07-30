Лига чемпионов, квалификация. Раунд 2, ответные матчи

Карабах – Шелбурн – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Мартин, 44 (авт)

Незабитый пенальти: Кади, 68 (Карабах)

Мальме – РФШ – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Хакшабанович, 25

Удаление: Икауньекс, 63 (РФС, прямая красная)

Стяуа – Шкендия – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Чисотти, 28 – Лафити, 33, Крстевски, 87

Лудогорец – Риека – 3:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Пйотровский,19 (п), Чочев, 107, Иванов, 117 – Рукавина, 71

Удаление: Рукавина, 78, Фрук, 90+9 (оба – Риека)

Маккаби Т-А – Пафос – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Удаление: Мелика, 30 (Маккаби)

Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Джуричич, 53 – Гассама, 60

Ференцварош – Ноа – 4:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Пешич, 1, Джозеф, 12, Захариассен, 52 (п), Варга, 74 – Феррейра, 7, Аяс, 22, Гргич, 71

Брейдаблик – Лех – 0:1 (первый матч – 1:7)

Гол: Исхак, 29

Зальцбург – Бранн – 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Чергорд, 6 – Корвин, 3

Серветт – Виктория Пльзень – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Антунеш, 4 – Спалич, 28, Выдра, 31, Дуросинми, 85 (п)

Удаления: Северен, 69 – Желькович, 66

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Первый матч вечера не имел особой интриги, ведь Карабах еще на выезде получил преимущество в три гола. Дома азербайджанцы тоже владели безапелляционным преимуществом, но забить так и не смогли – за них это сделал защитник Шелбурна Джон Мартин. Шанс удвоить преимущество с пенальти упустил Кади, вместо которого впоследствии на поле появился Алексей Кащук. Украинец, кстати, забивал в первой встрече этих команд, но ни гол, ни отсутствие опасности за результат не убедили тренера Карабаха выделить ему больше игрового времени, снова крохи.

Следующим соперником азербайджанцев станет северомакедонская Шкендия, которая снова смогла обыграть румынскую Стяуа. Мальме, как и Карабах, имел огромный гандикап, поэтому в эконом-режиме минимально одолел РФС. Далее ша шведов ждет испытание датским Копенгагеном. Ференцварош и Нова устроили настоящую голевую перестрелку, в которой сильнее оказались подопечные Робби Кина. Суммарно в этом двухматчевом противостоянии команды забили аж 10 голов! Венгры вышли на Лудогорец, которому, чтобы одолеть сопротивление Риеки, понадобился овертайм. Более того, хорваты завершали матч с двумя удалениями.

Лех прибыл в Исландию с победой 7:1 за плечами, поэтому сегодня решил не издеваться над Брейдабликом перед глазами его фанов. Впрочем, победили снова поляки, единственный гол в этой игре забил Исхак. Зальцбург не прилагал особых усилий, чтобы обыграть Бранн, здесь тоже решающим стал результат первого матча в пользу австрийцев.

Настоящая драма разыграла в противостоянии Серветта и Виктории Пльзень. Чехи неожиданно проиграли дома, а сегодня пропустили уже на четвертой минуте. Впрочем еще до перерыва гости выровняли ситуацию, забив дважды. Во втором тайме команды быстро обменялись удалениями и не спешили с голами. Лишь в конце основного времени Виктория Пльзень заработала пенальти, который вывел ее в следующий раунд на Брюгге.