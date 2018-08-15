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Лига чемпионов, квалификация: Црвена Звезда добывает путевку в плей-офф в овертайме

00:17 34 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Црвена Звезда добывает путевку в плей-офф в овертайме
Лига чемпионов, квалификация: Црвена Звезда полечает путевку в плей-офф в овертайме

Закончился последний матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В основное время Црвена Звезда и Спартак Трнава сильнейшего не выявили – 1:1. Поскольку предыдущий матч закончился с аналогичным счетом, игра была переведена в дополнительное время, где сильнее были сербы.

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Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

Спартак Трнава – Црвена Звезда 1:2 (1:1 – основное время)

Голы: Бакош, 6 – Эль-Фард, 7, Радонич, 98

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Трнава - Црвена Звезда: Вторник 14 августа 2018

Спартак Трнава
Матч окончен
1 : 2
( осн. время 1 : 1 )
Црвена Звезда
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Спартак Трнава - Црвена Звезда Спартак Трнава Спартак Трнава Црвена Звезда Црвена Звезда Лига чемпионов
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