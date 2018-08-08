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Лига чемпионов, квалификация: Бенфика обыграла Фенербахче, Црвена Звезда и Спартак Трнава расписали ничью

7 августа 23:54 32 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Бенфика обыграла Фенербахче, Црвена Звезда и Спартак Трнава расписали ничью

Закончились очередные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Бенфика принимала Фенербахче. Единственный гол в противостоянии забил Франко Черви, принеся португальцам минимальную победу.

Динамо упустило победу над Славией в матче квалификации Лиги чемпионов

Црвена Звезда и Спартак Трнава сильнейшего не выявили, матч закончился голевой ничьей.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Бенфика – Фенербахче – 1:0

Гол: Черви, 69

Црвена Звезда – Спартак Трнава – 1:1

Голы: Эль-фард, 23 (пен.) - Грендел, 25

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Бенфика - Фенербахче: Вторник 07 августа 2018

Бенфика
Матч окончен
1 : 0
Фенербахче
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Лига чемпионов Бенфика - Фенербахче Црвена Звезда - Спартак Трнава
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