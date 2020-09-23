Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первые матчи

Краснодар – ПАОК – 2:1

Голы: Клаесон, 39 (пен.), Кабелля, 70 – Пелкас, 32

Маккаби Тель-Авив – Зальцбург – 1:2

Голы: Битон, 9 – Собослай, 49 (пен.), Окугава, 57

Славия – Митьюлланд – 0:0

Буяльский – о матче с Гентом: Динамо готово на 120 процентов

ПАОК на выезде в России открыл счет, но радость греков длилась недолго, еще до свистка на перерыв игроки Краснодара выровняли положение. Во втором тайме, несмотря на тотальное преимущество гостей, россияне сумели отличиться победным голом.

Маккаби голом шокировал Зальцбург уже на 9-й минуте. Гости сумели прийти в себя только после перерыва, сначала Собослай сравнял счет, а затем Окугава вывел австрийцев вперед, зафиксировав финальный счет.

Славия и Митьюлланд решили сохранить всю интригу на ответный матч и разошлись безголевой ничьей.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною