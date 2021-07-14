Лига чемпионов: Кайрат выбил из турнира Маккаби Хайфу, Алашкерт дожал соперника в овертайме
Состоялись еще два поединка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи
Кайрат – Маккаби Хайфа – 2:0 (1:1)
Голы: Вагнер Лав, 10 Абикен, 66
Удаление: Мохамед, 90+1 (М)
Алашкерт – Коннас-Ки – 1:0 (2:2)
Гол: Безекурт, 113
Лига чемпионов-2021/22: в сети появились первые фото мяча турнира
Экс-нападающий Монако Вагнер Лав уже на 10-й минуте вывел Кайрат вперед, а после перерыва хозяевам удалось удвоить свое преимущество и забрать свою путевку в следующий раунд турнира. Стоит отметить, что до первой встречи этих соперников именно игроки Маккаби считались минимальными фаворитами этого противостояния.
В параллельном матче армянский Алашкерт и валлийский Коннас-Ки не смогли определить сильнейшего в основное время. Единственный гол во встрече был забит в овертайме, который и пропустил армян в следующий тур.
Лига чемпионов: Шахтер Григорчука проиграл Лудогорцу с Пластуном, Ференцварош украинцев взял Косово, успех Вернидуба