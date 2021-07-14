Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Кайрат – Маккаби Хайфа – 2:0 (1:1)

Голы: Вагнер Лав, 10 Абикен, 66

Удаление: Мохамед, 90+1 (М)

Алашкерт – Коннас-Ки – 1:0 (2:2)

Гол: Безекурт, 113

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Экс-нападающий Монако Вагнер Лав уже на 10-й минуте вывел Кайрат вперед, а после перерыва хозяевам удалось удвоить свое преимущество и забрать свою путевку в следующий раунд турнира. Стоит отметить, что до первой встречи этих соперников именно игроки Маккаби считались минимальными фаворитами этого противостояния.

В параллельном матче армянский Алашкерт и валлийский Коннас-Ки не смогли определить сильнейшего в основное время. Единственный гол во встрече был забит в овертайме, который и пропустил армян в следующий тур.

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