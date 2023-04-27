"Еврокубки? Если мы выиграем все наши игры, мы получим путевку. Люди спрашивают меня о Лиге чемпионов, но это не в наших руках, поскольку мы не будем играть с прямыми конкурентами до конца сезона.

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Важно, чтобы мы продолжали идти вперед, играя в хороший футбол и в конце сезона мы увидим, сколько у нас очков. Я хотел бы завершить сезон как можно выше. Если мы попадем в еврокубки, это будет прекрасно. Если нет, мы должны это принять и сделать выводы. Я хочу, чтобы мы сыграли как нельзя лучше в последних матчах, а не только в одном", – отметил наставник мерсисайдцев в интервью BBC.

Напомним, что команда Клоппа занимает шестое место, имея в своем активе 53 балла. От четвертой строчки, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, Ливерпуль отделяет шесть очков.

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