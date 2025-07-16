Состоялись сразу несколько ответных матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результат и обзор встреч в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация Лиги чемпионов, 1-й раунд, ответный матч

Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мринский, 31

Линкольн Ред Импс – Викингур – 1:0 (первый матч – 3:2)

Голы: Де Барр, 90+6

Мальме – Иберия – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Али, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3

Удаление: Мамагешвили, 62 (Иберия)

Милсами – КуПС – 0:0 (первый матч – 0:1)

РФШ – Левадия – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Панич, 68

Дифферданж – Дрита – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, Хаджи, 90, (пен.) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Шкендия – Нью-Сейнтс – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба, 18, Боденхем, 116, (аг.) – Джордан Уильямс, 38

Интер Эскальдес – Стяуа – 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51

Брейдаблик – Эгнатия – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69

Будучност – Ноа – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29

Удаления: Булатович, 17 (Будучност)

Нереализованный пенальти: Матеус Аяс (Ноа), 89

Зрински – Виртус – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2, (пен.)

Кайрат во втором матче уверенно одолел Олимпию Любляну (которая еще в прошлом году без шансов выбивала Полесье из еврокубков). Первая игра завершилась ничьей 1:1, но уже на старте ответного матча Жоржиньо вывел казахский клуб вперед. А до перерыва португалец ассистировал Мринскому, помог закрепить преимущество.

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Линкольн Ред Импс и Викингур не могли выявить сильнейшего во второй встрече до самого конца. На 90+1 минуте Позо таки забил, но гол отменили из-за фола. А на 90+6 он ассистировал Де Барру – арбитр не нашел причин отменить это взятие ворот. К слову, первая игра также завершилась результативной победой представителя Гибралтара, который и прошел в следующий этап.

Мальме во втором матче не оставил шансов грузинской Иберии. Хотя и после первой игры (3:1) грузины фактически были обречены. Первый тайм прошел без голов, а во втором Али и Янссон довели преимущество Мальме в противостоянии до разгромного. Иберия еще и доигрывала в меньшинстве – на 62-й минуте был удален Мамагейшвили. Али добил соперника на 89-й минуте, но грузины забили гол престижа усилиями Дзагании.

Латвийская РФШ (которую Динамо победило на этапе лиги в Лиге Европы) и во второй игре одолела эстонскую Левадию. Как и в первой встрече, в матче был лишь один забитый мяч. Панич на 68-й минуте вырвал победу для РФШ и гарантировал выход в следующую стадию. Прошел дальше и финский КуПС, который разошелся безголевой ничьей с молдавским Милсами. Победы 1:0 в первой игре оказалось достаточно для выхода в следующий этап.

Дрита из Косова и Дифферданж из Люксембурга устроили настоящую битву в ответном матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Дриты со счетом 3:2 благодаря голу Туши на 90+3 минуте. Первая игра также завершилась в пользу косоваров (1:0), поэтому именно они вышли в следующий этап.

Еще более напряженным получилось противостояние Шкендии (Северная Македония) и Нью-Сейнтс (Уэльс). В основное время команды расписали ничью 1:1 после нулей в первой встрече. Судьбу противостояния определил... автогол на 116-й минуте, защитник Нью-Сейнтса Боденхэм срезал мяч в собственные ворота.

Стяуа (Румыния) сенсационно проиграла представителю Андорры Интеру Эскальдес (1:2). Несмотря на это, победа в первой игре со счетом 3:1 позволила румынам пройти в следующую стадию. Брейдаблик не оставил шансов Эгнатии после неожиданного поражения в первой игре. Сразу 4 гола исландцы забили еще в первом тайме, закрыв вопрос о победителе противостояния. Омарссон после перерыва поставил точку.

Ноа (Армения) в большинстве одолела Будучност (Черногория). Улад Омар еще на 6-й минуте вывел армян вперед, а на 17-й минуте балканцы остались в меньшинстве – 2 желтые карточки за 2 минуты получил Булатович. До перерыва Ноа забила еще раз, на что голом ответил Иванович. В конце игры нападающий Ноа Матеус Аяс не реализовал пенальти сразу после выхода на замену. Будучност умудрилась сравнять счет благодаря голу Грбича, но на большее не хватило времени.

А Зрински (Босния и Герцеговина) и во втором матче победила Виртус из Сан-Марино – теперь со счетом 2:1, став еще одним участником второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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