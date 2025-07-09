Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд (первые матчи)

Шелбурн - Линфилд - 1:0

Гол: Одубеко, 58

ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1

Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (с пенальти), Штефенеску, 53 – Рафинья, 65

На 60-й минуте Мохедано (Интер Эскальдес) не реализовал пенальти (вратарь)

Лудогорец – Динамо Минск – 1:0

Гол: Калоч, 87

В дерби между ирландским Шелбурном и североирландским Линфилдом всё решил единственный гол Адемипо Одубеко в середине второго тайма. 22-летний темнокожий ирландец отказался от долгосрочного контракта с Манчестер Юнайтед ради Вест Хэма, за первую команду которого сыграл два матча. Теперь он выступает за Шелбурн - и как он это делает!

В матче между ФКСБ (не путать со Стяуа) и Интером Эскальдес главный арбитр встречи серб Данило Николич трижды прибегал к помощи VAR: в случае с голом ФКСБ (отменен из-за офсайда), пенальти в ворота Интера и пенальти в ворота румынской команды. Подопечные Элиаса Хараламбуса своим шансом с 11-метровой отметки воспользовались, а вот представитель андорской команды Мохедано забить пенальти не сумел – он проиграл дуэль вратарю Терновану.

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Однако, свой гол престижа гости провели – благодаря ошибке защитника хозяев Нгезаны.

Лудогорец после ухода Игоря Йовичевича под руководством Руя Моты едва справился дома с минским Динамо. Единственный гол во встрече был забит на 87-й минуте Филиппом Калочем, который получил слишком много свободного пространства в штрафной площади. У Динамо было достаточно возможностей, чтобы забить в этот вечер, однако команда из Беларуси ими не воспользовалась.

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