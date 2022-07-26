Лига чемпионов, квалификация. 2-й раунд, ответные матчи

АЕК – Митьюлланд – 1:1 – по пенальти – 3:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Олатунджи, 9 – Дальсгор, 12

Виктория Пльзень – ХИК – 5:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Перница, 11, Сикора, 21, 73, Гейда, 31, Климент, 84

Шериф – Марибор – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Янсоне, 88

Дюделанж – Пюник, 1:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Хассан, 21 – Жунинью, 24, Юричич, 54, 85, Отубанджо, 76

АЕК и Митьюлланд повторили результат первого матча. Следовательно, все решалось в серии пенальти. За кипрскую команду играет экс-футболист Днепра Бруно Гамма. Он свой удар реализовал, а вот его партнёры дважды пробили в каркас. Митьюлланд бил точнее и вышел на Бенфику Романа Яремчука.

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Виктория Пльзень деклассировала ХИК. Финны пропустили пять "сухих" мячей. Также в третий раунд квалификации прорвался Шериф. Бывшая команда Юрия Вернидуба только в конце второго поединка сумела сломить сопротивление Марибора. В следующем раунде Шериф и Виктория сыграют друг с другом.

Бойцовский характер продемонстрировал Пюник. Подопечные Егише Меликяна проиграли первый матч и сегодня тоже пропустили первыми. Однако армяне сумели найти в себе силы не просто отыграть отставание в два мяча, но и одержать победу с более чем необходимым счетом. Далее у Пюника дуэль с Црвеной Звездой.