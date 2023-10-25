Лига чемпионов, основной раунд

ХИТ – Спортинг – 2:2

Голы: Зики, 15, Матос, 27 – Абакшин, 15, 36

Чемпион Украины основной раунд проводит через путь А. Формат предусматривает групповой этап, по итогам которого три из четырех команд выходят в элит-раунд. ХИТ стартовал матчем против одного из гегемонов футзальной Лиги чемпионов. За последние пять лет Спортинг четырежды играл в финале ЛЧ, дважды выиграв турнир.

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Сегодня киевляне прогнозированно большую часть матча провели в обороне, где действовали слаженно и организованно. Впрочем, вообще безошибочными действия украинских футзолистов не были. Так пропустили первый мяч. Не удержали Зики, подправившего удар одноклубника. Однако очень быстро ответили. Португальцы не прикрыли Абакшина во время углового, и он не простил. Похожие голы состоялись и во втором тайме. ХИТ привез мяч в свои ворота, а отыгрался благодаря остроумному розыгрышу штрафного удара. Вновь отличился Абакшин.

Так что киевляне набрали одно очко и готовятся к следующим матчам. Уже завтра (26 октября) ХИТ сыграет против хорватского Олмисума, а 28 числа встретится с казахским Аятом.