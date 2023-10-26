Лига чемпионов, основной раунд

Олмиссум – ХИТ – 1:4

Голы: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Удаление: Секулич, 38 (Олмиссум)

Вчера ХИТ сенсационно сыграл вничью с сильнейшей командой квартета, поэтому сегодня болельщики ждали продолжения. Однако Олмиссум уже на первой минуте открыл счет, воспользовавшись провалом в обороне украинской команды.

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Дальше киевляне собрались, и мы могли наблюдать игру равных соперников. Когда до финального свистка оставалось несколько минут, ХИТ закономерно перешел на игру в 5 игроков и благодаря этому сумел отыграться. Сразу после этого соперник остался в меньшинстве, чем гости очень быстро воспользовались. Олмиссуму пришлось всеми силами идти вперед, за что их дважды наказал Сухов. Голкипер оформил дубль ударами по пустым воротам через всю площадку.

Благодаря этой победе ХИТ набрал четыре очка и досрочно вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпиона. Для киевлян последний тур станет формальностью, поскольку они уже не смогут опуститься ниже третьего места. Отметим, что в элит-раунде будет новый групповой раунд, который определит участников финала четырех.