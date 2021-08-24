Во вторник, 24 августа, команды украинцев боролись за выход в групповой этап ЛЧ 2021/22. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, плей-офф квалификации. Ответные матчи

Лудогорец – Мальме – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Недялков, 10, Сотириу, 60 (пен) – Бирманчевич, 42

Ференцварош – Янг Бойз – 2:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Винго, 18, Ммае, 27 – Цезигер, 4, Фасснахт, 55, Мамбимби, 90+3

Нереализованный пенальти: Сибачо, 72 (Янг Бойз)

Удаление: Лаудони, 63 (Ференцварош)

Чемпион Болгарии – Лудогорец – принимал Мальме. Шведы победили в первом поединке (2:0), поэтому были явным фаворитом на выход в групповой турнир, но Игорь Пластун и Ко точно не собирались просто так складывать оружие. Украинский защитник, к слову, вышел в стартовом составе Лудогорца, а его команда быстро повела в счете. На 10-й минуте Антон Недялков сориентировался в штрафной Мальме после углового и прошил голкипера ударом в ближний угол.

Шахтер – Монако: Де Дзерби – о потере Трубина, надежде на Пятова и нейтрализации звезд соперника

На 16-й минуте шведы, казалось, отыгрались. Но красивый гол Риекса был отменен из-за офсайда в начальной фазе атаки – VAR после нескольких минут паузы решил не засчитывать взятие ворот. Но до перерыва Мальме таки сравнял счет. На 42-й минуте Велько Бирманчевич исполнил классный штрафной удар, поразив дальний угол. 1:1 – Мальме оставалось продержаться 45 минут.

Но уже на 60-й мяч во второй раз влетел в сетку ворот подопечных Йона Даля Томассона (да-да, того самого). Сотириу в стиле Жоржиньо реализовал пенальти. Это подарило надежду для Лудогорца и нервную концовку, но Мальме удержал приемлемый для себя результат, хоть и проиграл. Шведы идут в ЛЧ, болгары – в ЛЕ. Пластун, к слову, отыграл весь поединок.

Ференцварош дома пытался отыграть выездное поражение (2:3) от Янг Бойз. Правда, бывшей команде Сергея Реброва явно не способствовали кадровые проблемы – Игорь Харатин был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, а Нгуэн и Шигер не могли выйти на поле из-за проблем со здоровьем. Александр Зубков начал поединок на скамейке запасных, а уже на 4-й минуте Ференцварош пропустил. Седрик Цезигер выиграл верховую борьбу после подачи углового и переправил мяч в сетку. Венгерской команде нужно было забивать дважды, чтобы перевести игру в экстра-тайм.

Первый шаг к этому был сделан очень быстро. Кипер Янг Бойз, прерывая навес, выбил мяч прямо на Винго, который с лету в касание сравнял счет. А вскоре "Фради" вообще вышли вперед – новичок Ммае замкнул навес с углового. Перевернула игру венгерская команда за каких-то полтайма, после чего соперники взяли паузу. До перерыва команды больше не забивали.

Зарядись энергией безудержного футбола, просматривая любимые матчи Лиги чемпионов вместе с коктейлями на основе премиальной Żubrówka Czarna! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейлях здесь.

А вот на 55-й минуте Янг Бойз отличился во второй раз. Элиа на правом фланге классно качнул оппонента и прострелил на линию вратарской. Дибуш против удара почти вплотную оказался бессилен. На 63-й штанга спасла Ференцварош от третьего пропущенного мяча, но тут же "Фради" остались вдесятером. Лаудони неудачно обработал мяч, сбил соперника и получил вторую желтую. Дела венгерской команды стали еще хуже.

А на 72-й минуте могли стать еще хуже. Винго сфолил в своей штрафной, но Дибуш потянул пенальти от Сибачо! Именно перед исполнением 11-метрового на поле вышел Александр Зубков, но выход украинца не помог. "Фради" могли забивать еще, но вместо этого еще и пропустили уже в компенсированное время. Отметим, что слишком много венгры потеряли еще в первом матче, когда уступили, играя в большинстве.

2:3 – Ференцварош во главе с Петером Штегером не сумел повторить прошлогодний подвиг Сергея Реброва, который вывел "Фради" в групповой турнир ЛЧ, пройдя 4 раунда квалификации. Венгерская команда сыграет в группе Лиге Европы, Мальме шагает в ЛЧ.

Последние три участника группового турнира Лиги чемпионов станут известны вечером 25 августа. Жеребьевка группового этапа ЛЧ 2021/22 состоится в четверг, 26 числа. Начало – в 19:00 по Киеву.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с ПСВ, прорвавшись в групповой этап ЛЧ по сумме двух матчей – Яремчук сыграл 61 минуту