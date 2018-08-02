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Лига чемпионов: Динамо сыграет с победителем пары Стандард – Аякс в раунде плей-офф, если пройдет Славию

16:20 73 Читати українською
Лига чемпионов: Динамо сыграет с победителем пары Стандард – Аякс в раунде плей-офф, если пройдет Славию
Динамо / Футбол 24

После матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов круг потенциальных соперников киевского Динамо в раунде плей-офф сузился до двух – льежского Стандарда и амстердамского Аякса.

"Бело–синие" сыграют против Стандарда или Аякса в раунде плей–офф ЛЧ, если перед этим пройдут пражскую Славию.

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После реформы квалификационного раунда самого престижного еврокубка команды, которые не стали чемпионами, имеют меньше шансов пробиться в групповой этап. Соответственно, уменьшилось и количество матчей и потенциальных соперников. Например, в 3–м квалификационном раунде ЛЧ (Путь лиг) будет сыграно 4 поединка: Динамо – Славия, Бенфика – Фенербахче (оба – сеяные), ПАОК – Спартак Москва, Стандард – Аякс (несеянные).

Жеребьевка плей-офф состоится еще до матчей 3-го квалификационного этапа, что вынудит УЕФА исключить возможность встречи между победителями пар Динамо – Славия и ПАОК – Спартак Москва по соображениям безопасности. Как следствие, соперником победителя украино-чешского противостояния станет сильнейшая команда из пары Стандард – Аякс.

Отметим, что обе команды являются вице-чемпионами своих стран, а за льежцев выступает украинец Валерий Лучкевич. Первый поединок противостояния Славия – Динамо состоится уже 7 августа в Чехии. Ответный матч – через неделю в Киеве.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

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