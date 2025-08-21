Лига чемпионов: Буде-Глимт за тайм уничтожил Штурм, экс-звезда Баварии и Ливерпуля голом едва не принес победу Базелю
Сегодня, 20 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация, раунд плей-офф
Базель – Копенгаген – 1:1
Голы: Шакири, 14, (пен.) – Габриэл, 45+3
Удаления: Аджей Аджети, 82 (Базель)
Буде-Глимт – Штурм Грац – 5:0
Голы: Гег, 7, Бьорфут, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Вик, 79, (аг.)
Селтик – Кайрат – 0:0
Базель принимал дома Копенгаген. Швейцарцы повели в счете уже на 14-й минуте – Джердан Шакири хладнокровно реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. Однако, победный счет не удержался даже до перерыва – Габриэл на третьей компенсированной минуте до первой половины выровнял положение. А вот во втором тайме голов не было. Базель хоть и был ближе к голу, но и Копенгаген мог наказать соперника. Швейцарцы еще и доигрывали в меньшинстве из-за удаления Аджея Аджети.
Бенфика в меньшинстве удержала ничью с Фенербахче – Трубин привез гол, но завершил без пропущенных в пятой игре подряд
В другой встрече Буде-Глимт разнес Штурм. Первый тайм получился очень насыщенным – уже к 10-й минуте счет был 2:0 в пользу норвежцев благодаря голам Гега и Бйорфута, а Салтнес сделал преимущество разгромным на 25-й. До перерыва норвежцы провели аж 2 замены: Алесами потянул мышцу, а Мотта неудачно упал. На старте второго тайма Эвьен забил четвертый мяч во встрече, сделав ответный матч формальностью.
А Селтик и Кайрат сильнейшего не выявили. Обеим командам не хватало точности: что шотландцы, что казахи не стеснялись пробивать, но лишь 3 удара из 18-ти попали в створ.
