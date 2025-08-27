Состоялись два ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, ответные матчи раунда плей-офф квалификации

Брюгге – Рейнджерс – 6:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс, прямая красная)

Копенгаген – Базель – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен.)

Рейнджерс после домашнего фиаско нужно было образцовое выступление на поле Брюгге. Вместо этого шотландцы окончательно похоронили себя за 8 минут. Тресольди вывел хозяев вперед, а когда-то мегаперспективный Ааронс получил прямую красную за "фол последней надежды" против Цолиса.

Брюгге порадовал родные трибуны еще 5 голами. Хозяева творили все, что хотели, прямо в штрафной площади Батленда. 20-летний защитник Сейс оформил дубль. 6:0 сегодня и 9:1 в целом – такой Рейнджерс в ЛЧ точно не нужен.

В паре Копенгаген – Базель было значительно меньше голов, зато больше интриги. Все решилось в последнем тайме дуэли, когда датчане забили два мяча. Корнелиус замкнул подачу партнера, а Мукоко реализовал пенальти. Джердана Шакири и компании в Лиге чемпионов не будет.

