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Лига чемпионов: Боруссия уничтожила Атлетико в Дортмунде, Порту уверенно победил Локомотив

25 октября 00:08 365 Читати українською
Лига чемпионов: Боруссия уничтожила Атлетико в Дортмунде, Порту уверенно победил Локомотив
Боруссия Д – Атлетико / Фото ФК Боруссия Д

Состоялись очередные матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А и D.

Дортмундская Боруссия в качестве хозяев уверенно начала поединок против Атлетико. Игроки немецкой команды создавали опасность у ворот Яна Облака и под занавес первого тайма добились своего. Голом отметился Витсель.

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После перерыва мадридцы пробовали выровнять положение, но вместо этого хозяева удвоили свое преимущество. На 73-й минуте Геррейро замкнул прострел Хакими. До конца матча дортмундцы довели счет до разгромного, забив еще 2 мяча.

В гости к московскому Локомотиву приехал Порту. Уже на 10-й минуте чемпионы России могли открыть счет с пенальти, но Икер Касильяс продемонстрировал, что есть еще порох в пороховницах. Это вдохновило гостей и уже через 25 минут португальцы были впереди на два мяча. К концу первой половины встречи Миранчук восстановил интригу, забив один мяч.

Сразу после перерыва Порту закрепил успех еще одним голом. Под конец встречи рефери оставил хозяев в меньшинстве.

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група А

Борусія Д – Атлетіко – 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Група D

Локомотив – Порту – 1:3

Голи: Мірначук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47

Вилучення: Квіркелія, 76 (Л)

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 10 (Л)

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Боруссия Дортмунд - Атлетико: Среда 24 октября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
4 : 0
Атлетико
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