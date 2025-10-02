Испанские клубы продолжили борьбу в Лиге чемпионов – Атлетик сошелся с Боруссией Д, а Вильярреал принимал Ювентус. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, 2-й тур основного этапа

Боруссия Д – Атлетик – 4:1

Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61

Вильярреал – Ювентус – 2:2

Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56

Атлетик и Вильярреал надеялись набрать свои первые очки после поражений от северолондонских клубов в стартовом туре ЛЧ. Впрочем, обоим представителям Ла Лиги пришлось несладко.

"Удар, достойный Майка Тайсона": Ромарио отправил Симеоне в глубокий нокдаун – как это было в 1994-м

Атлетик пропустил в Дортмунде на 28-й минуте. Реактивный Адейеми "продавил" защитника и прострелил на дальнюю штангу, где никто из басков не держал Свенссона. На старте второй половины Боруссия удваивает преимущество. Оборона Атлетика банально не успевала за быстрыми передачами "шмелей", а Симон пустил в ближний угол удар Чуквуемеки.

Гурусета возродил надежду гостей после курьезных действий центрбеков Дортмунда – Зюле и Антон устроили "пинг-понг" в собственной штрафной площадке. Атлетик даже забил во второй раз, однако Роберт Наварро залез в явный офсайд. Далее произошло добивание басков. Гирасси удачно подставился под выстрел Забитцера, а Брандт поставил жирную точку – 4:1. Боруссия имеет 4 очка после 2 туров, у Атлетика "баранка".

Не менее весело было в паре Вильярреала и Ювентуса. Здесь счет "размочили" испанцы – Микаутадзе упал, но Пепе подхватил мяч и вернул грузину, который разобрался.

Второй тайм начался с мегамомента Дэвида. Новичок Ювентуса бил с 4 метров, однако умудрился промахнуться. Впрочем, вскоре туринцы не только отыгрались, но и оказались впереди. Уэстон Маккенни изучил новое массовое оружие современного футбола – ауты. Американец швырнул в штрафную, где доминировали центрбеки "Старой синьоры". Келли продолжил на Гатти, а тот "прошил" Тенаса фантастической бисиклетой. Кто мог ожидать такое от Федерико?

Это было похоже на шедевр Роналду-2018, а дальше произошел гол в стиле Месси. Опытный Парехо обрезался в центре поля, Консейсау перехватил, протащил 30 метров, убрал защитника и четко завершил левой – 1:2.

Даже это еще не все. На последней минуте основного времени Вейга замкнул подачу с углового, устанавовив финальные 2:2. Ювентус теперь должен жалеть, что летом не выкупил португальца после аренды. Туринцы имеют 2 очка, Вильярреал выгрызает первое.

