Лига чемпионов, 4 тур

Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Иньиго, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин, 76

Фейеноорд – Зальцбург – 1:3

Голы: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гуиндо, 86

Удалён: Надже, 79 (Фейеноорд)

Штутгарт – Аталанта – 0:2

Голы: Лукман, 51, Дзаньоло, 88

Матч в Белграде получился для Барселоны более сложным, чем можно было ожидать. Иньиго Мартинес забил после розыгрыша стандарта, но экс-форвард Штутгарта Силас Вамангитука поймал каталонцев на попытке оформить искусственный офсайд – и счёт сравнял. Правда, перед самым перерывом Левандовски вновь вывел свою команду вперёд – поляк первым сыграл на добивании после попадания Рафиньи в штангу. Уже после перерыва Роберт забил свой 99-й гол в Лиге чемпионов и довёл свою статистику до 19 мячей в 16 матчах этого сезона.

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Аталанта обыграла в гостях Штутгарт благодаря наигранной связке Лукман-Де Кетеларе, которая сделала разницу в предыдущем гостевом матче бергамасков с Наполи (3:0). В той встрече бельгиец оформил два ассиста, а нигериец забил. В Германии Лукман снова забил после передачи ШДК, который появился на поле сразу после перерыва, с правого края штрафной площади. Это взятие ворот стало возможным благодаря высокому прессингу Аталанты и Коссуну в частности. Центральный защитник с опытом выступлений в Бундеслиге был вынужден выйти на замену уже на 13-й минуте – Колашинац получил травму.

После трёх "сухих" поражений подряд экс-соперник киевского Динамо по квалификации ЛЧ Зальцбург одержал первую победу в новом формате турнира. Героем матча в Роттердаме стал 20-летний ивуарийский центрфорвард Карим Конате, который в 7 матчах чемпионата Австрии этого сезона забил такое же количество мячей. Фейеноорд имел все шансы отыграться и даже забил один мяч, но команду подвёл полузащитник Надже (также ивуариец!) – за две минуты до гола своей команды он заработал удаление. Карточка превратилась в красную после подсказки VAR – изначально арбитр достал из кармана желтую…