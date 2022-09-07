В среду, 7 сентября, прошли еще несколько поединков 1-го тура ЛЧ 2022/23. Отчет о матчах Айнтрахт – Спортинг и Аякс – Рейнджерс читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2022/23, 1 тур

Группа A

Аякс – Рейнджерс – 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергейс, 32, Кудус, 34, Бергвейн, 80

Группа D

Айнтрахт Франкфурт – Спортинг Лиссабон – 0:3

Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантуш, 82

Рейнджерс, который в битве за групповой турнир выбил ПСВ, уже в первом туре вынужден был противостоять Аяксу – другому нидерландскому гранду. Подопечные Альфреда Схрёдера сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме.

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На 17-й минуте амстердамцы вышли вперед, забив в традиционно британском стиле. Альварес выиграл позиционную борьбу и замкнул подачу с углового. Аякс мог забивать еще, но Маклафлин парировал удар с нескольких метров. Тадич, Бергвейн и Кудус то и дело крутили фирменные кружева вблизи штрафного гостей. У Рейнджерс в атаке ничего серьезного не было.

"Божьи сыновья" удвоили свое преимущество на 32-й минуте. Маклафлин готовился забирать мяч после удара Бергейса, но рикошет сыграл против кипера Рейнджерс. Мяч влетел в ближний угол – 2:0. Тут же пришел и третий гол. Кудус завершил сольный проход ударом от стойки в дальний угол. Нокаут шотландцев еще до перерыва.

Во втором тайме Аякс имел еще моменты (в частности, убойный шанс упустил Мохаммед Кудус, который хотел обыграть чуть ли не полкоманды Рейнджерс). Гости даже забили, однако гол Баришича отменили из-за офсайда. Шотландцы, похоже, настолько расстроились, что привезли себе 4-й гол – Бергвейн воспользовался неудачным пасом назад. 4:0 – уверенная победа Аякса.

Айнтрахт и Спортинг встречались в первом туре группы D – едва ли не самом ровном квартете из всех. Кроме них, в эту четверку попали Тоттенхэм и Марсель. Немецкая команда в первом тайме была ближе к забитому мячу, однако на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме Спортинг продемонстрировал мастер-класс по реализации. В течение трех минут гости забили дважды. Сначала Эдвардс в борьбе с соперником сумел протолкнуть мяч в сетку, а Тринкау укрепил преимущество португальцев, завершив контратаку.

Такое развитие событий прибило Айнтрахт, который пропустил еще раз. Сантуш после очередной контратаки команды Рубена Аморима пробил мимо кипера и поставил точку. 0:3 – роскошный старт Спортинга в Лиге чемпионов.

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