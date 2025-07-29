Лига чемпионов: 4 гола за 15 минут в матче украинцев, друзья России побили Линкольн, шоу 16-летнего фаната Мудрика
Состоялись ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результаты и отчет об играх читайте на "Футбол 24".
Лига чемпионов 2025/26, второй раунд квалификации, ответные матчи
Кайрат – КуПС – 3:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43
Дрита – Копенгаген – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Корнелиус, 42
Удаление: Балай, 27 (Дрита, прямая красная)
Зриньски – Слован Братислава – 2:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Бильбия, 72 (пен.), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87
Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – 5:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Катай, 8, Иванич, 16, Бруно Дуарте, 37, Милсон, 44, Ндиайе, 75 – де Барр, 53
Нереализованный пенальти: Нано, 65 (ЛРИ)
Игровой день открывали Кайрат и КуПС. Казахи в Финляндии потерпели поражение 0:2, однако дома еще до перерыва перевернули дуэль в свою пользу.
Форвард Челси раскрыл свое отношение к Мудрику: "Он всегда был одним из моих кумиров"
Партнеров повел за собой Дастан Сатпаев, которому через 2 недели исполнится всего 17 лет. Парень с наступлением совершеннолетия присоединится к Челси и даже признавался, что Михаил Мудрик является его кумиром. Сегодня же Сатпаев "размочил" счет пушечным ударом после розыгрыша углового (есть вопросы к киперу КуПС). Успех Кайрата развили Жоржиньо и Громыко, которому ассистировал тот-таки Сатпаев. Хозяева уверенно удержали преимущество во втором тайме и шагают в следующий раунд.
Дрита повторить фокус Кайрата не смогла. Задача косоваров стала почти нереальной после удаления Балая в середине первого тайма. Гол Корнелиуса принес Копенгагену победу и в гостевом матче.
Ответный матч Зриньски и Слована выглядел формальностью после 4:0 в пользу братиславцев в первой игре. Николай Кухаревич после дебютного гола получил место в старте, но закрепить успех не смог. Команды вообще долго не забивали, а потом "взорвались" 4 голами за 15 минут. На тот момент тренер Слована снял Кухаревича, но выпустил другого украинца Даниила Игнатенко. Зриньски повел 2:0, однако дубль Давида Стрелеца (конкурента Кухаревича) не позволил боснийцам победно попрощаться с Лигой чемпионов.
Црвена Звезда поиздевалась над Линкольн Ред Импс. Уже до перерыва бедные гибралтарцы "глотнули" 4 гола от многолетнего партнера Газпрома, а во втором тайме произошел обмен точными ударами – итоговые 5:1 в пользу сербов.
Динамо вышло в следующий раунд квалификации ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун Спартанс