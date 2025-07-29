Лига чемпионов 2025/26, второй раунд квалификации, ответные матчи

Кайрат – КуПС – 3:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43

Дрита – Копенгаген – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Корнелиус, 42

Удаление: Балай, 27 (Дрита, прямая красная)

Зриньски – Слован Братислава – 2:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Бильбия, 72 (пен.), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87

Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Катай, 8, Иванич, 16, Бруно Дуарте, 37, Милсон, 44, Ндиайе, 75 – де Барр, 53

Нереализованный пенальти: Нано, 65 (ЛРИ)

Игровой день открывали Кайрат и КуПС. Казахи в Финляндии потерпели поражение 0:2, однако дома еще до перерыва перевернули дуэль в свою пользу.

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Партнеров повел за собой Дастан Сатпаев, которому через 2 недели исполнится всего 17 лет. Парень с наступлением совершеннолетия присоединится к Челси и даже признавался, что Михаил Мудрик является его кумиром. Сегодня же Сатпаев "размочил" счет пушечным ударом после розыгрыша углового (есть вопросы к киперу КуПС). Успех Кайрата развили Жоржиньо и Громыко, которому ассистировал тот-таки Сатпаев. Хозяева уверенно удержали преимущество во втором тайме и шагают в следующий раунд.

Дрита повторить фокус Кайрата не смогла. Задача косоваров стала почти нереальной после удаления Балая в середине первого тайма. Гол Корнелиуса принес Копенгагену победу и в гостевом матче.

Ответный матч Зриньски и Слована выглядел формальностью после 4:0 в пользу братиславцев в первой игре. Николай Кухаревич после дебютного гола получил место в старте, но закрепить успех не смог. Команды вообще долго не забивали, а потом "взорвались" 4 голами за 15 минут. На тот момент тренер Слована снял Кухаревича, но выпустил другого украинца Даниила Игнатенко. Зриньски повел 2:0, однако дубль Давида Стрелеца (конкурента Кухаревича) не позволил боснийцам победно попрощаться с Лигой чемпионов.

Црвена Звезда поиздевалась над Линкольн Ред Импс. Уже до перерыва бедные гибралтарцы "глотнули" 4 гола от многолетнего партнера Газпрома, а во втором тайме произошел обмен точными ударами – итоговые 5:1 в пользу сербов.

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