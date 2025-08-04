Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Однако перед тем команде Александре Шовковского надо еще пройти своего соперника в третьем квалифай-раунде. Победитель пары Динамо – Пафос оказался среди несеяных, поэтому может попасть, в частности, на шотландский Селтик, датский Копенгаген, венгерский Ференцварош, норвежский Буде-Глимт или сербскую Црвену Звезду. Не португальская Бенфика или французская Ницца, но тоже серьезно. Те же сенсационные норвежцы остановились в шаге от финала Лиги Европы прошлого сезона, а венграм проиграли без шансов на основном этапе.

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Путь чемпионов

Сеяные

Буде-Глимт (NOR)

Победитель пары 1: Мальме (SWE)/Копенгаген

Победитель пары 2: Лех (POL)/Црвена Звезда (SRB)

Победитель пары 3: Лудогорец (BUL)/Ференцварош (HUN)

Селтик (SCO)

Несеяные

Победитель пары 4: Кайрат (KAZ)/Слован (SVK)

Базель (SUI)

Победитель пары 5: Шкендия (MKD)/Карабах (AZE)

Победитель пары 6: Динамо Киев (UKR)/Пафос (CYP)

Штурм (AUT)

Путь представителей лиг

Сеяные

Победитель пары 1: Ницца (FRA)/Бенфика (POR)

Победитель пары 2: Зальцбург (AUT)/Брюгге (BEL)

Несеяные

Победитель пары 3: Рейнджерс (SCO)/Виктория (CZE)

Победитель пары 4: Фейенорд (NED)/Фенербахче (TUR)