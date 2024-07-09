Лига чемпионов 2024/25, первый раунд квалификации, первые матчи

Паневежис (Литва) – ХИК (Финляндия) – 3:0

Голы: Велюлис, 17, Горобцов, 64 (пен.), Мбо, 67

Удаление: Дьенг, 71 (П)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:1

Гол: Бритто, 37

Удаления: Элионай, 10 – К. Гомес, 45

Нью Сейнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория) – 3:0

Голы: Б. Янг, 4, 28, Д. Дэвис, 39

УЭ Санта Колома (Андорра) – Балкани (Косово) – 1:2

Голы: Эль Газуи, 22 –Эмерльяху, 42, Каррица, 90

Викингур (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 0:0

Удаление: Д. Ньюджент, 81 (ШР)

Виртус (Сан-Марино) – ФКСБ (Румыния) – 1:7

Голы: Баттистини, 86 – Олару, 6 (пен.), 11, 37, Попа, 22, 27, Микулеску, 70, 73

Новый формат Лиги чемпионов: УЕФА показал детали – изменение группового этапа, больше участников, уникальные недели

С этого сезона Лига чемпионов меняет формат, что повлияло и на даты старта. Ранее главный клубный турнир Европы начинался в конце июня с предварительного раунда квалификации. В этом году все начинается сразу с первого раунда, где сойдутся 28 команд.

Честь открыть соревнования выпала Паневежису и ХИКу. Литовцы сенсационно одержали разгромную победу, поэтому финнам через неделю нужно надеяться на мощный камбек в родных стенах. В заявке Паневежиса был украинский защитник Андрей Карвацкий, но он просидел весь матч на скамейке запасных.

В матчах хватало грубостей. Паневежис завершал вдесятером, а во второй встрече обе команды получили по красной. Линкольн на выезде минимально одолел мальтийский Хамрун.

Валлийский Нью-Сейнтс за тайм не оставил мокрого места от Дечича. Балкани устроил камбэк на поле УЭ Санта-Коломы.

Не обошлось без удаления и в матче Викингур – Шэмрок Роверс, а вот голов не было. Всё решится в Ирландии. Второй матч между Виртусом и Стяуа превратился в формальность. Румыны разбили соперника со счетом 7:1 на его поле.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2024/25 – Динамо получило первого соперника