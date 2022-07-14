Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Клаксвик (Фареры) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:4)

Голы: Миккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 – Бонифас, 55 (пен)

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Марибор (Словения) – 0:2 (по сумме двух матчей – 0:2)

Голы: Батурина, 12, 56

Динамо Батуми (Грузия) – Слован (Словакия) – 1:2 (по сумме двух матчей – 1:2)

Голы: Давиташвили, 104 – Барсегян, 115, Вайсс, 120+3

Ференцварош (Венгрия) – Тобол (Казахстан) – 5:1 (по сумме двух матчей – 5:1)

Голы: Траоре, 4, 17, Лайдуни, 21, Бесси, 74, 90+1 – Сергеев, 23

Удаление: Мужиков, 81

Клуж (Румыния) – Пюник (Армения) – 2:2 (по сумме двух матчей – 2:2, по пенальти – 3:4)

Голы: Боатенг, 6, Петрила, 94 – Гаич, 89, 119

Нереализованный пенальти: Харутюнян, 108 (П)

Батумское Динамо эпично вылетело от Слована. 4 основных тайма завершились без голов, в овертайме грузины вышли вперед, но затем умудрились дважды пропустить. Решающий гол на 123-й минуте забил один из старых звезд Слована Владимир Вайсс (также за словаков играют известные Юрай Куцка и Джаба Канкава). Вайсс закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового! Украинский защитник Динамо Александр Азацкий вылетел из Лиги чемпионов.

Vladko Weiss ml. je čistý blázon. Toto dať v takejto minúte a momente?! Klobúk dolu pred ním. Nemám slov. Gratulujem Slovanu k postupu. Vydreté, ale je to tam. Wow! ️ #ucl #batumislovan pic.twitter.com/dZ0R9Qhpio — Jan Jasenka (@JanJasenka) July 13, 2022

Ференцварош даже без Александра Зубкова разгромил Тобол. Казахи дома отстояли героическую ничью, однако на выезде были беспомощны. Чемпион Венгрии доказал свой класс, настрелял 5 голов и вышел в следующий раунд. Сергей Вакуленко отыграл за Пюник, а его команде удалось во второй раз остановить Клуж. Пюник пропустил ранний гол, отыгрался на последних минутах основного времени, а затем сравнял счет уже в овертаймах. Команда Егише Меликяна сенсационно прошла дальше, выиграв серию пенальти.

Буде-Глимт чуть не оконфузился на Фарерах. Чемпионы Норвегии после домашнего разгрома провалились в гостях, пропустив три от Клаксвика. Спас пенальти от Бонифаса в начале второго тайма. Буде-Глимт с нервами идет дальше. Солигорский Шахтер, который когда-то тренировали Вернидуб и Григорчук, вылетел от Марибора. Из-за пособничества оккупантам белорусы не могут играть еврокубковые матчи дома. Шахтер принимал Марибор в Турции, получил по голу в каждом из таймов и попрощался с ЛЧ.

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