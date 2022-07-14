Лига чемпионов-2022/23: украинец с Пюником сотворил сенсацию, чудо-проход Слована, Буде-Глимт чуть не опозорился
Стартовала квалификация нового сезона Лиги чемпионов. Сегодня состоялись ответные матчи первого раунда отбора.
Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
Клаксвик (Фареры) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:4)
Голы: Миккельсен, 12, Андреасен, 20, 85 – Бонифас, 55 (пен)
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Марибор (Словения) – 0:2 (по сумме двух матчей – 0:2)
Голы: Батурина, 12, 56
Динамо Батуми (Грузия) – Слован (Словакия) – 1:2 (по сумме двух матчей – 1:2)
Голы: Давиташвили, 104 – Барсегян, 115, Вайсс, 120+3
Ференцварош (Венгрия) – Тобол (Казахстан) – 5:1 (по сумме двух матчей – 5:1)
Голы: Траоре, 4, 17, Лайдуни, 21, Бесси, 74, 90+1 – Сергеев, 23
Удаление: Мужиков, 81
Клуж (Румыния) – Пюник (Армения) – 2:2 (по сумме двух матчей – 2:2, по пенальти – 3:4)
Голы: Боатенг, 6, Петрила, 94 – Гаич, 89, 119
Нереализованный пенальти: Харутюнян, 108 (П)
Батумское Динамо эпично вылетело от Слована. 4 основных тайма завершились без голов, в овертайме грузины вышли вперед, но затем умудрились дважды пропустить. Решающий гол на 123-й минуте забил один из старых звезд Слована Владимир Вайсс (также за словаков играют известные Юрай Куцка и Джаба Канкава). Вайсс закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового! Украинский защитник Динамо Александр Азацкий вылетел из Лиги чемпионов.
Ференцварош даже без Александра Зубкова разгромил Тобол. Казахи дома отстояли героическую ничью, однако на выезде были беспомощны. Чемпион Венгрии доказал свой класс, настрелял 5 голов и вышел в следующий раунд. Сергей Вакуленко отыграл за Пюник, а его команде удалось во второй раз остановить Клуж. Пюник пропустил ранний гол, отыгрался на последних минутах основного времени, а затем сравнял счет уже в овертаймах. Команда Егише Меликяна сенсационно прошла дальше, выиграв серию пенальти.
Буде-Глимт чуть не оконфузился на Фарерах. Чемпионы Норвегии после домашнего разгрома провалились в гостях, пропустив три от Клаксвика. Спас пенальти от Бонифаса в начале второго тайма. Буде-Глимт с нервами идет дальше. Солигорский Шахтер, который когда-то тренировали Вернидуб и Григорчук, вылетел от Марибора. Из-за пособничества оккупантам белорусы не могут играть еврокубковые матчи дома. Шахтер принимал Марибор в Турции, получил по голу в каждом из таймов и попрощался с ЛЧ.
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