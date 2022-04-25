10 команд уже напрямую вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Ливерпуль гарантировали себе место в топ-4 АПЛ, Интер и Милан – аналогично Серии А, а Бавария и дортмундская Боруссия – в Бундеслиге. ПСЖ стал чемпионом Франции, а Зальцбург выиграл австрийскую Бундеслигу. Реал и Порту математически не опустятся ниже вторых мест в Испании и Португалии соответственно.

В квалификации примут участие чемпионы-2021/22 более слабых лиг: Ференцварош (Венгрия), Лудогорец (Болгария), Мальме (Швеция), Буде-Глимт (Норвегия), Жальгирис (Литва), РФС (Латвия), Слован (Словакия), солигорский Шахтер (Беларусь), Тобол (Казахстан), Карабах (Азербайджан), батумское Динамо (Грузия), ХИК (Финляндия), Класвик (Фареры), ТНС (Уэльс), Ред Импс (Гибралтар), Шэмрок Роверс (Ирландия), Шкупи (Северная Македония), Зрински (Босния), Левадия (Эстония), Викингур (Исландия).

Также в Лигу чемпионов вышли Спортинг и Бенфика от Португалии, Селтик и Рейнджерс от Шотландии, Трабзонспор от Турции. Однако пока неизвестно, с какого раунда они будут стартовать.

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