Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0

Буде-Глимт (Норвегия) – Класвик (Фареры) – 3:0

Голы: Бонифас, 11, 21, 58

ХИК (Финляндия) – РФС (Латвия) – 1:0

Гол: Мартич, 11

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания) – 1:0

Гол: Хассон, 71

Удаление: Кирх, 54 – Лимай, 68

Зрински (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0

Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия) – 0:0

Удаление: Кобаидзе, 42

Сразу 4 матча завершились нулевыми ничьими. Шериф после потери Юрия Вернидуба не смог обыграть босняков. Еще один бывший клуб украинского специалиста – Шахтер Солигорск – расписал выездную ничью с Марибором, что может считаться успехом. Ференцварош без Александра Зубкова неудачно съездил в Казахстан к Тоболу. А вот Александр Азацкий помог батумскому Динамо отстоять ничью на поле Слована, играя весь второй тайм в меньшинстве.

Буде-Глимт прославился в предыдущей Лиге конференций, а теперь пытается прорваться в группу Лиги чемпионов. На первом этапе норвежцы разгромили Класвик из Фарер. Хет-триком отличился нигерийский форвард Бонифас, пропустивший год из-за травмы. Финский ХИК минимально одолел Ригу, а чемпион Люксембурга Дюделанж обыграл Тирану.

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