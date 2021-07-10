Портал Footyheadlines слил в сеть фото мяча Лиги чемпионов на сезон 2021/22.

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Главным цветом мяча является белый, его украшают черные, оранжевые, желтые, красные и розовые звезды. Традиционно, разработчиком вместе с УЕФА стал известный спортивный бренд Adidas.

Групповой этап Лиги чемпионов-2021/22 начнется 14 сентября. Действующим триумфатором турнира является Челси, который в финале минимально победил Манчестер Сити (0:1). От Украины в групповой ЛЧ делегировали Динамо, а Шахтеру предстоит сыграть матчи квалификации.

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