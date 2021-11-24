Победы в 5-м туре группового этапа помогли Челси и Манчестер Юнайтед попасть в шестерку счастливчиков, гарантировавших выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее досрочный выход из группы оформили Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.

Динамо, к сожалению, не смогло сотворить сенсацию в матче с мюнхенцами и упустило шансы даже на плей-офф Лиги Европы. У Шахтера еще есть возможность спасти для себя евровесну, но для этого нужно обязательно на выезде одолеть Интер.

Бенфика расписала ничью с Барселоной на Камп Ноу, оставив Динамо без евровесны – Яремчук мог принести "орлам" победу