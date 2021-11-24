Лига чемпионов 2021/22: 6 команд гарантировали себе место в плей-офф
00:45 - Читати українською
Сразу трое представителей АПЛ уже могут ожидать на жеребьевку весенней части ЛЧ.
Победы в 5-м туре группового этапа помогли Челси и Манчестер Юнайтед попасть в шестерку счастливчиков, гарантировавших выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее досрочный выход из группы оформили Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.
Динамо, к сожалению, не смогло сотворить сенсацию в матче с мюнхенцами и упустило шансы даже на плей-офф Лиги Европы. У Шахтера еще есть возможность спасти для себя евровесну, но для этого нужно обязательно на выезде одолеть Интер.
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