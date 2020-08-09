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Лига чемпионов 2020/21: Ребров, Милевский, Швед и другие украинцы узнали соперников в первом раунде квалификации

13:55 - Читати українською
Лига чемпионов 2020/21: Ребров, Милевский, Швед и другие украинцы узнали соперников в первом раунде квалификации
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

Среди участников этого этапа немало клубов, в которых выступают или тренируют украинские легионеры.

Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала

Ференцварош (Ребров, Харатин, Зубков) – Юргорден

Селтик (Марьян Швед) – Рейкьявик

Шериф (Андрей Близниченко) – Фола

Маккаби Тель-Авив – Рига (Роман Дебелко)

Динамо Брест (Милевский, Нойок, Хачериди) – Астана

Напомним, первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2020/21 состоится 18 или 19 августа. Он будет состоять из одного поединка.

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