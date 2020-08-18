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Лига чемпионов 2020/21, первый квалификационный раунд: результаты игрового дня (LIVE)

20:51 - Читати українською
Лига чемпионов 2020/21, первый квалификационный раунд: результаты игрового дня (LIVE)
ЛЧ 2019/20: результаты первого раунда квалификации

Стартовали поединки первого раунда квалификации ЛЧ 2020/21. Результаты матчей вторника – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2020/21, квалификация. Путь чемпионов, первый раунд

Карабах (Азербайджан) – Силекс (Северная Македония) – 4:0

Голы: Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80

Легия (Польша) – Линфилд (Северная Ирландия) – начало в 20:00

Динамо Брест (Беларусь) – Астана (Казахстан) – начало в 21:00

Селтик (Шотландия) – КР Рейкьявик (Исландия) – начало в 21:45

Црвена Звезда (Сербия) – ФК Европа (Гибралтар) – начало в 22:00

Еще не завершился розыгрыш ЛЧ 2019/20, а уже стартовал новый сезон самого престижного европейского клубного турнира. Первый раунд квалификации в этом году состоит только из одного матча.

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В стартовом поединке вторника Карабах без проблем обыграл Силекс. Еще до перерыва счет был 2:0 после голов Ромеро и Герье. Первый реализовал выход один на один, а второй воспользовался неудачной игрой голкипера после подачи со штрафного. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды – убедительная победа 4:0. В следующем раунде соперником Карабаха станет победитель пары Шериф – Фола.

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