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Лига чемпионов 2020/21: известна предварительная дата старта нового сезона

00:04 26 Читати українською
Лига чемпионов 2020/21: известна предварительная дата старта нового сезона
Ливерпуль – действующий триумфатор ЛЧ / Фото Diario AS

УЕФА еще не завершил нынешний сезон, но уже разрабатывается план розыгрыша следующего.

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен начать новый сезон Лиги чемпионов 20 октября, сообщает AS.

УЕФА рассматривает новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА разослал письма европейским федерациям с просьбой ориентироваться именно на указанную дату. В органцизации допускают, что сроки могут еще меняться, если пандемия будет вносить свои коррективы.

Опираясь на рекомендации УЕФА Ла Лига может начать новый сезон 12 сентября.

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