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Лига чемпионов 2019/20: УЕФА представил официальный мяч группового турнира

15:05 160 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: УЕФА представил официальный мяч группового турнира
Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ / УЕФА

УЕФА обнародовал фото официального мяча, которым участники Лиги чемпионов 2019/20 будут играть в групповом турнире.

Официальный мяч группового этапа ЛЧ 2019/20 изготовлен компанией Adidas, которая решила на этот раз сделать фон игрового снаряда разноцветным. При изготовлении нового мяча использовались материалы и технологии, которые применялись при производстве мяча для ЧМ-2018.

Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20

К слову, ранее сообщалось, что стоимость такого мяча составит 150 евро.

Напомним, уже сегодня, 29 августа, состоится жеребьевка группового турнира ЛЧ 2019/20. Украину на этой стадии будет представлять только донецкий Шахтер, попавший во вторую корзину. Начало жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени.

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blog_ava
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20
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Лига чемпионов УЕФА Футбольный мяч
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