Лига чемпионов 2019/20: определилась третья пара 1/4 финала

По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны еще 2 команды, которые примут участие в четвертьфиналах.

Манчестер Сити во второй раз одолел Реал, а Лион смог удержать преимущество гостевого гола против Ювентуса.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Текущие пары 1/4 Лиги чемпионов

Аталанта – ПСЖ

РБ Лейпциг – Атлетико

Манчестер Сити – Лион

Напомним, 8 августа состоятся поединки Барселона – Наполи и Бавария – Челси. По их итогам список четвертьфиналистов сформируется полностью.

Манчестер Сити переиграл Реал и пробился в 1/4 ЛЧ – команда Зинченко очень близка и к полуфиналу