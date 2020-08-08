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Лига чемпионов 2019/20: определилась третья пара 1/4 финала

00:08 - Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: определилась третья пара 1/4 финала
Лига чемпионов 2019/20: определилась третья пара 1/4 финала

По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны еще 2 команды, которые примут участие в четвертьфиналах.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Манчестер Сити во второй раз одолел Реал, а Лион смог удержать преимущество гостевого гола против Ювентуса.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Текущие пары 1/4 Лиги чемпионов

Аталанта – ПСЖ

РБ Лейпциг – Атлетико

Манчестер Сити – Лион

Напомним, 8 августа состоятся поединки Барселона – Наполи и Бавария – Челси. По их итогам список четвертьфиналистов сформируется полностью.

Манчестер Сити переиграл Реал и пробился в 1/4 ЛЧ – команда Зинченко очень близка и к полуфиналу

blog_ava
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7 августа
52271
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Манчестер Сити - Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Лион Лион Ювентус - Лион
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