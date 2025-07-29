Состоялись ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результаты и отчет об играх читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, второй раунд квалификации, ответные матчи

Кайрат – КуПС – 3:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43

Дрита – Копенгаген – начало в 21:00 (первый матч – 0:2)

Зриньски – Слован Братислава – начало в 22:00 (первый матч – 0:4)

Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – начало в 22:00 (первый матч – 1:0)

Игровой день открывали Кайрат и КуПС. Казахи в Финляндии потерпели поражение 0:2, однако дома еще до перерыва перевернули дуэль в свою пользу.

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Партнеров повел за собой Дастан Сатпаев, которому через 2 недели исполнится всего 17 лет. Парень с наступлением совершеннолетия присоединится к Челси и даже признавался, что Михаил Мудрик является его кумиром. Сегодня же Сатпаев "размочил" счет пушечным ударом после розыгрыша углового (есть вопросы к киперу КуПС). Успех Кайрата развили Жоржиньо и Громыко, которому ассистировал тот-таки Сатпаев.

Хозяева уверенно удержали преимущество во втором тайме и шагают в следующий раунд.

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