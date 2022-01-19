Лига 1, перененные матчи 19-го и 20-го туров

Клермон – Страсбург – 0:2

Голы: Гамейро, 44, Унтонджи, 77 (аг)

Лилль – Лорьян – 3:1

Голы: Лихаджи, 10, Енц, 19(аг), Мандава, 31 – Сумано, 90+3

Монпелье – Труа – 0:1

Гол: Шавальерен, 74

Удаление: Саванье, 63 (М)

Страсбур одержал третью победу подряд и приблизился к зоне ЛЧ на расстояние 2 очков. В прошлом сезоне команда боролась за выживание, а сейчас идет четвертой, на классе побеждая нынешних аутсайдеров.

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Лилль за один тайм смял Лорьян. Действующий чемпион не знает горечи поражения в 9 последних турах Лиги 1, однако пока этого хватает только для восьмой строчки. Дела Лорьяна гораздо хуже – зона переходных матчей за выживание.

Труа хватило шедевра Шавальерена, чтобы одолеть Монпелье. Хозяева сами облегчили дело, получив красную карточку на 63-й минуте (Саванье грубо наступил игроку Труа на колено). В голе принял непосредственное участие Жерсон Родригес, принадлежащий Динамо. Люксембуржец коленом отбросил мяч Шавальерену, а тот пушечным ударом с 20 метров чуть не разорвал сетку. Труа прервал серию из 4 матчей без побед, оторвавшись от опасной зоны на 3 очка.

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