Лига 1: Жерсон не спас Труа от поражения, действующие чемпионы победили в третий раз подряд, Монако разбил Бордо
В воскресенье состоялись очередные поединки 8-го тура французского первенства. Обзор читайте на Футбол 24.
Лига 1, 8-й тур
Анже – Метц – 3:2
Голы: Чо, 52, Мангани, 65, Баокен, 90+2 – Бронн, 10, Буллая, 58
Лорьян – Клермон – 1:1
Голы: Ляпорт, 54 – Байо, 15
Монако – Бордо – 3:0
Голы: Чуамени, 35, Головин, 48, Бен Еддер, 64 (пен)
Нант – Труа – 2:0
Голы: Жиротто, 58, Бла, 69
Лилль – Марсель – 2:0
Голы: Дэвид, 28, 90+4
Сент–Этьен – Лион – начало в 21:45
Анже и Метц забили друг другу по два раза. Казалось, что поединок завершится мировым, но Баокен на 90+2 минуте подарил "черно-белым" три зачетных балла, которые позволили им подняться на 4 место.
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Жерсон Родригес вместе с Труа приехал к Нанту. Люксембуржец, арендованный у Динамо, провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился, хотя и имел минимум одну замечательную возможность. А вот Нант забил дважды и праздновал победу.
Видеообзор матча с участием Жерсона:
Лилль, который неудачно начал сезон, вернулся на триумфальный путь и одержал третью победу подряд. На этот раз "жертвой" действующих чемпионов был Марсель. Лорьян и Клермон разошлись голевым миром, а вот Монако разбил Бордо, забив трижды без ответа.
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