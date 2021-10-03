Лига 1, 8-й тур

Анже – Метц – 3:2

Голы: Чо, 52, Мангани, 65, Баокен, 90+2 – Бронн, 10, Буллая, 58

Лорьян – Клермон – 1:1

Голы: Ляпорт, 54 – Байо, 15

Монако – Бордо – 3:0

Голы: Чуамени, 35, Головин, 48, Бен Еддер, 64 (пен)

Нант – Труа – 2:0

Голы: Жиротто, 58, Бла, 69

Лилль – Марсель – 2:0

Голы: Дэвид, 28, 90+4

Сент–Этьен – Лион – начало в 21:45

Анже и Метц забили друг другу по два раза. Казалось, что поединок завершится мировым, но Баокен на 90+2 минуте подарил "черно-белым" три зачетных балла, которые позволили им подняться на 4 место.

Почеттино нашел виновного в первом поражении ПСЖ в сезоне

Жерсон Родригес вместе с Труа приехал к Нанту. Люксембуржец, арендованный у Динамо, провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился, хотя и имел минимум одну замечательную возможность. А вот Нант забил дважды и праздновал победу.

Видеообзор матча с участием Жерсона:

Лилль, который неудачно начал сезон, вернулся на триумфальный путь и одержал третью победу подряд. На этот раз "жертвой" действующих чемпионов был Марсель. Лорьян и Клермон разошлись голевым миром, а вот Монако разбил Бордо, забив трижды без ответа.

ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне – Месси не хватило сантиметров, фейлы Неймара и Мбаппе, новая жемчужина Ренна