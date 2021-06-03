Лига 1 будет сокращена до 18-ти команд начиная с сезона 2023/24, сообщает L'Equipe.

Мбаппе, тренер сенсационного Лилля и утешение для Неймара – Лига 1 выбрала лучших в сезоне 2020/21

Проект такого решения поддержало большинство команд дивизиона. После официального утверждения изменений по итогам кампании 2022/23 высший дивизион покинут сразу 4 коллектива, а путевку в элиту получат только две команды Лиги 2. Последний раз 18 участников в Лиге 1 было еще в сезоне 2001/02.

К слову, чемпионом Франции по итогам минувшего сезона стал Лилль. "Доги" опередили ПСЖ на 1 очко. Ранее подобные изменения запланировали итальянские функционеры для Серии А.

"Был хороший мужской разговор": интервью Бензема – о камбэке в сборную, обидах Дешама, роле Зидана и ссоре с Жиру