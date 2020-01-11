Лига 1: VAR помог Лиону, Тулуза проиграла 10-й матч подряд, Монпелье приближается к тройке

Состоялись очередные матчи 20-го тура Лиги 1. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Франция, 20 тур

Бордо – Лион – 1:2

Голы: Бриан, 15 – Корне, 50, Дембеле, 53

Амьєн – Монпелье – 1:2

Голы: Дибасси, 12 – Лаборде, 50, Делор, 83

Анже – Ницца – 1:1

Голы: Тиуб, 37 – Сиприен, 45+4 (п)

Метц – Страсбур –1:0

Голы: Бойе, 68

Ним – Реймс – 2:0

Голы: Рипар, 15, Бенраху, 90+3

Тулуза – Брест – 2:5

Голы: Диаките, 16, 21 – Курт, 7, Шарбонье, 72, 77, Мбок, 79, Кардона, 85

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В первом матче игрового дня Лион обыграл Бордо. Жирондинцы забили первыми, но растеряли свое преимущество. В конце матча все же сумели сравнять счет, но VAR отменил гол. Таким образом "ткачи" нанесли Бордо четвертое поражение подряд.

Среди остальных встреч стоит отметить перестрелку Тулузы и Бреста, которая завершилась в пользу последних. На двоих команды забили семь голов. Для "фиалок" это 10-й проигранный матч подряд в Лиге 1.

Ним неожиданно обыграл Реймс и прервал безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась 12 матчей. Монпелье воспользовался потерями конкурентов и приблизился к третьему месту на расстояние в 2 очка.

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