toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Лига 1: VAR помог Лиону, Тулуза проиграла 10-й матч подряд, Монпелье приближается к тройке

11 января 23:14 59 Читати українською
Лига 1: VAR помог Лиону, Тулуза проиграла 10-й матч подряд, Монпелье приближается к тройке
ФК Бордо

Состоялись очередные матчи 20-го тура Лиги 1. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Франция, 20 тур

Бордо – Лион – 1:2

Голы: Бриан, 15 – Корне, 50, Дембеле, 53

Амьєн – Монпелье – 1:2

Голы: Дибасси, 12 – Лаборде, 50, Делор, 83

Анже – Ницца – 1:1

Голы: Тиуб, 37 – Сиприен, 45+4 (п)

Метц – Страсбур –1:0

Голы: Бойе, 68

Ним – Реймс – 2:0

Голы: Рипар, 15, Бенраху, 90+3

Тулуза – Брест – 2:5

Голы: Диаките, 16, 21 – Курт, 7, Шарбонье, 72, 77, Мбок, 79, Кардона, 85

Марсель вырвал победу над Ренном в центральном матче тура Лиги 1 и приблизился к ПСЖ

В первом матче игрового дня Лион обыграл Бордо. Жирондинцы забили первыми, но растеряли свое преимущество. В конце матча все же сумели сравнять счет, но VAR отменил гол. Таким образом "ткачи" нанесли Бордо четвертое поражение подряд.

Среди остальных встреч стоит отметить перестрелку Тулузы и Бреста, которая завершилась в пользу последних. На двоих команды забили семь голов. Для "фиалок" это 10-й проигранный матч подряд в Лиге 1.

Ним неожиданно обыграл Реймс и прервал безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась 12 матчей. Монпелье воспользовался потерями конкурентов и приблизился к третьему месту на расстояние в 2 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2622
Теги
Франция Реймс Реймс Амьен Амьен Ним Ним Метц Метц Анже Анже Страсбур Страсбур Лион Лион Бордо Бордо Тулуза Тулуза Монпелье Монпелье Ницца Ницца Брест Брест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
39
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук