Лига 1, 16-й тур

Анже – Монако – 1:3

Голы: Нюбель, 55 (аг) – Боаду, 25, Диоп, 45, Дисаси, 73

Брест – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Февр, 64 (пен)

Метц – Монпелье – 1:3

Голы: Де Превилль, 70 – Саванье, 36, Мавидиди, 45+1, Ваги, 48

Страсбур – Бордо – 5:2

Голы: Томассон, 22, Гамейро, 43 (пен), Айорк, 45+1, 65, Линард, 48 – Хванг, 7, Элис, 57

Труа – Лорьян – 2:0

Голы: Рипарт, 7, Н'Гессан, 34

Монако приехал в Анже, где без особых проблем переиграл одноименную команду. "Красно-белые" отличились четырьмя мячами во встрече, но один из них был автоголом. Его в свой пассив записал Нюбель.

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Брест благодаря одному точному удару сумел набрать три очка в поединке со Сент-Этьеном, который в текущем сезоне выиграл всего две из 16 встреч в чемпионате Франции. "Зеленые" остались на последней строчке в турнирной таблице.

Монпелье трижды забил Метцу, но раз все же вытаскивал мяч из своих ворот. Страсбур и Бордо устроили праздник для фанатов, забив 7 мячей на двоих. Но точнее все же оказались хозяева.

А вот Труа на домашнем поле разобрался с Лорьяном. Два гола в первом тайме решили судьбу принципиальной встречи, поскольку благодаря победе хозяева обошли визави в турнирной таблице. Арендованный у Динамо Жерсон Родригес не попал даже в заявку Труа.