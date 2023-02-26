Франция, 25 тур

Реймс – Тулуза – 3:0

Голы: Ито, 4, Мунетси, 7, Абдельхамид, 68

Нант – Ренн – 0:1

Гол: Доку, 20

Клермон – Страсбург – 1:1

Голы: Рашани, 65 – Диалло, 34

Лорьян – Осер – 0:1

Гол: Равелосон, 58

Аяччо – Труа – 2:1

Голы: Белайли, 62 (п), Эль-Идриси, 68 – Бальде, 23

Монако – Ницца – 0:3

Голы: Моффи, 8, 26, Тюрам, 43

Внизу таблицы становится интереснее. Осер и Аяччо благодаря победам над Лорьяном и Труа соответственно сделали весомый шаг к тому, чтобы выбраться из зоны вылета. Страсбур опережает их только на одно очко, поскольку не удержал победу над Клермоном. Эдуард Соболь отыграл весь матч без замен.

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В дерби еврокубковых неудачников Ренн обыграл Нант благодаря голу Доку. Монако, также вылетевший из Лиги Европы, с треском проиграл Ницце. Еще в первом тайме Моффи дважды деклассировал защиту монегасков. До разгрома дело довел Кефрен Тюрам. Сын легенды Монако, Пармы, Ювентуса и других клубов – Лилиана Тюрама – забил своей родной команде и записал в свой актив ассист.

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